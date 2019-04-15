«Вегас» обыграл «Сан-Хосе» и повёл в серии 2-1, у Стоуна и Штястны 10 очков

В третьем матче серии первого раунда плей-офф «Вегас Голден Найтс» дома одержал уверенную победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 6:3. В каждом из периодов хозяева провели по две результативные атаки.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды хозяев Марк Стоун и Пол Штястны, набравшие по пять очков. У Стоуна 3 гола и 2 результативные передачи. Он возглавляет снайперскую гонку плей-офф. У Штястны 2+3. Ещё одна заброшенная шайба на счету Макса Пасиоретти.

В составе «акул» голами отметились Кевин Лабанк, Логан Кутюр и Тимо Майер.

«Золотые рыцари» повели в серии со счётом 2:1. Следующий матч состоится в Вегасе 17 апреля, начало – в 5:30 мск. Предполагается, что за команду дебютирует россиянин Никита Гусев.