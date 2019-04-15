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«Вегас» обыграл «Сан-Хосе» и повёл в серии 2-1, у Стоуна и Штястны 10 очков

«Вегас» обыграл «Сан-Хосе» и повёл в серии 2-1, у Стоуна и Штястны 10 очков
Хоккей / НХЛ

В третьем матче серии первого раунда плей-офф «Вегас Голден Найтс» дома одержал уверенную победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 6:3. В каждом из периодов хозяева провели по две результативные атаки.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды хозяев Марк Стоун и Пол Штястны, набравшие по пять очков. У Стоуна 3 гола и 2 результативные передачи. Он возглавляет снайперскую гонку плей-офф. У Штястны 2+3. Ещё одна заброшенная шайба на счету Макса Пасиоретти.

В составе «акул» голами отметились Кевин Лабанк, Логан Кутюр и Тимо Майер.

«Золотые рыцари» повели в серии со счётом 2:1. Следующий матч состоится в Вегасе 17 апреля, начало – в 5:30 мск. Предполагается, что за команду дебютирует россиянин Никита Гусев.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
15 апреля 2019, понедельник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
6 : 3
2:1, 2:0, 2:2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Стоун (Шмидт, Энгелланд) – 00:16 (5x5), 2:0 – Пасиоретти (Теодор, Штястны) – 12:16 (5x4), 2:1 – Лабанк (Торнтон, Сёренсен) – 15:26 (5x5), 3:1 – Штястны (Пасиоретти, Стоун) – 20:21 (5x5), 4:1 – Штястны (Стоун, Теодор) – 36:04 (5x4), 5:1 – Стоун (Маршессо, Штястны) – 40:36 (5x5), 5:2 – Кутюр (Карлссон, Джонс) – 44:57 (5x4), 5:3 – Майер (Нюквист) – 45:51 (5x5), 6:3 – Стоун (Штястны, Теодор) – 53:57 (5x5)
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