Кейл Макар забил в дебютном матче за «Колорадо»

В третьем матче серии первого раунда плей-офф «Колорадо Эвеланш» принимает «Калгари Флэймз». Подходит к концу второй период, «лавины» впереди со счётом 4:1. Одна из шайб на счету защитника Кейла Макара, проводящего первую встречу за клуб. Ассистентами выступили Натан Маккиннон и Александр Керфут.

Посмотреть видео гола Макара можно в YouTube на канале Sportsnet.

Макар был выбран под четвёртым номером на драфте-2017. Последние два сезона он провёл в составе команды университета Массачусетса и в 2019 году вывел команду в чемпионский матч NCAA, в котором победу со счётом 3:0 одержала команда университета Миннесоты.

Уроженец Калгари стал обладателем приза Хоби Бэйкера 2019 года как лучший игрок NCAA, набрав 49 (16+33) очков в 41 матче и став самым результативным защитником. Ранее он подписал трёхлетний контракт новичка с «лавинами».