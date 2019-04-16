Сен-Пьер: сказал руководству «Барыса», что хочу вернуться в команду

Нападающий сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер рассказал, что хочет вернуться в астанинский «Барыс».



«Я сказал руководству, что хотел бы вернуться в „Барыс“. Я могу контролировать только то, что могу. Сейчас все мысли только о первой игре, важном старте через полторы недели. Все будут счастливы, если нам удастся выполнить задачу. Все хотят выиграть. Посмотрим, что решит менеджмент. Но я бы очень хотел вернуться.



Есть ли условие, что после игры за сборную дадут контракт? Нет, для меня точно нет. Я горд выступать на этом турнире, тем более когда такая возможность, здесь дома. Надеюсь, всё будет хорошо и смогу доказать руководство что в 35, на 36 году я ещё могу играть на высоком уровне, раскрыть свой потенциал. Посмотрим», — цитирует форварда Sports.kz.