Легендарный тренер Ян Старши скончался на 86-м году жизни

Легендарный хоккейный тренер Ян Старши ушёл из жизни в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.



Старши родился 17 октября 1933 года и уже в возрасте 12 лет стал выступать за свою первую команду – СК «Липтовски Микулаш». Семь лет спустя он перешёл на уровень выше, дебютировав в знаменитом братиславском «Словане». Этому клубу Старши отдал большую часть своей карьеры, хотя и решился на небольшой перерыв в 1954-56 годах, когда он играл за пражскую «Спарту» и дважды завоёвывал золото.



В роли тренера Старши был более успешен, длительное время работая со сборной ЧССР. Специалисту удавалось периодически обыгрывать сборную СССР, и он дважды выиграл со своей командой чемпионат мира.



За свои тренерские и игровые заслуги Ян Старши был включён в Зал славы ИИХФ, а также немецкий и словацкий Залы славы. Он был награждён орденом Труда и крестом «За заслуги перед Словакией» второго класса.