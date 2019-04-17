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Видеообзор разгромного поражения «Тампы» в четвёртом матче серии с «Коламбусом»

Видеообзор разгромного поражения «Тампы» в четвёртом матче серии с «Коламбусом»
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась с разгромным счётом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Коламбуса» Оливер Бьёркстранд, который набрал 3 (1+2) очка. Дубль в составе победителей оформил Александр Тексье. Голкипер хозяев Сергей Бобровский совершил 30 сейвов. Форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 13 секунд, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «+3».

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами при показателе «-2». Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв совершил 2 силовых приёма. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 бросков из 22.

«Блю Джекетс» выиграли серию со счётом 4-0. «Тампа-Бэй», являющийся победителем регулярного чемпионата, завершил выступление в Кубке Стэнли.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

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