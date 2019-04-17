Журналист Tampa Bay Times: «Тампа» потерпела самый большой крах в истории спорта

Обозреватель Tampa Bay Times Диана Нирхос поделилась мнением о победе «Коламбус Блю Джекетс» в четвёртом матче серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3, 4-0).

«Для всех спортивных болельщиков «Тампы» это совершенно новый уровень отчаяния. Трофея в плей-офф не будет, а будет лишь разочарование и смущение. Все достижения регулярного чемпионата ничего не значат. 128 очков Никиты Кучерова, 128 командных очков, 319 голов, три хоккеиста с 40 голами, рекордная серия из 10 побед — всё это сводится к нулю из-за розыгрыша Кубка Стэнли.



На протяжении всех четырёх матчей у «Тампы» отсутствовала командная оборона. Лидер защиты Виктор Хедман не играл в матчах номер три и четыре, Андрей Василевский не получил помощи от команды. Спецбригады не работали, большинства просто не было. Возможно, «Тампа» потерпела самый большой крах в истории спорта. Одна из двух самых успешных команд в истории НХЛ не смогла выиграть ни одного матча в плей-офф. Теперь ни один человек в стане «Лайтнинг» не захочет снова услышать цифру 62. Баннер в честь обладания «Президент Трофи» теперь должен быть вывешен в полной тишине. Он просто должен появиться на стропилах под сводами арены. Если вообще его стоит вывешивать», — пишет Нирхос.