«Эпичная победа и худший крах в истории спорта». Что говорят о разгроме «Тампы»

«Молнии» закончили свой исторический сезон в ночь со вторника на среду мск, оставив напоследок ещё один жирный след в истории НХЛ. За какие-то шесть дней «Тампа» заставила всех забыть великолепные полгода, на протяжении которых хоккеисты «Лайтнинг» были на вершине всех возможных рейтингов и таблиц. Число 62, которое обозначило количество побед в регулярном чемпионате, сменилось на цифру 4 — именно столько матчей команда, считавшаяся главным фаворитом, сыграла в розыгрыше Кубка Стэнли — 2019. Ещё неделю назад это казалось невероятным, но теперь все будут жить именно этой четвёркой — первая реакция заокеанской спортивной общественности это подтвердила.

Лидера НХЛ вынесли в плей-офф 4-0! В крах «Тампы» могли поверить только безумцы «Мы тебя не больно зарежем. Чик — и ты уже на небесах».

Стоит ли поднимать баннер в честь «Президент Трофи»?

«Для всех спортивных болельщиков Тампы это совершенно новый уровень отчаяния. Трофея в плей-офф не будет, а будут лишь разочарование и смущение. Все достижения регулярного чемпионата ничего не значат. 128 очков Никиты Кучерова, 128 командных очков, 319 голов, три хоккеиста с 40 голами, рекордная серия из 10 побед — всё это сводится к нулю из-за розыгрыша Кубка Стэнли. «Молнии» наконец-то вернули себе свою игру в конце второго периода последнего матча, когда счёт из 3:1 превратился в 3:3, но было уже поздно. «Коламбус», питаясь «электрической» энергией своих болельщиков, через минуту забил гол на отложенном штрафе.

На протяжении всех четырёх матчей у «Тампы» отсутствовала командная оборона. Лидер защиты Виктор Хедман не играл в матчах номер три и четыре, Андрей Василевский не получил помощи от команды. Спецбригады не работали, большинства просто не было. Возможно, «Тампа» потерпела самый большой крах в истории спорта. Одна из двух самых успешных команд в истории НХЛ не смогла выиграть ни одного матча в плей-офф. Теперь ни один человек в стане «Лайтнинг» не захочет снова услышать цифру 62. Баннер в честь обладания «Президент Трофи» теперь должен быть вывешен в полной тишине. Он просто должен появиться на стропилах под сводами арены. Если вообще его стоит вывешивать», — разочарованно пишет обозреватель Tampa Bay Times Диана Нирхос.



«Теперь игру «Тампы» будут определять и измерять именно этим провалом. Их выбил из плей-оф «Коламбус», которому многие советовали молиться, прежде чем вступать в бой с обладателем «Президент Трофи». Увы, но «молнии» стали жертвами собственного успеха. В регулярном чемпионате они набрали 78% очков, что является вторым показателем в истории НХЛ после «Детройта»-1996 (79,9%), а по количеству побед шли вровень. 30 побед из 62 были с разницей в три и более шайб, что тоже было рекордом за последние 26 лет. Всё было так легко для «Тампы», — пишет обозреватель ESPN Грег Вышински

Ключи «Коламбуса» к успеху



— Оборонительная тактика 1-2-2. Замедление игры в средней зоне, плотная игра с лидерами соперника.



— «Коламбус» совершил 30 перехватов за серию, «Тампа» — 21.



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— Удачная игра в меньшинстве: «Тампа» реализовала 1 попытку большинства из 6 за всю серию.



— Великолепная игра в большинстве. «Коламбус» забил 5 голов в 10 попытках реализации численного преимущества. — Оборонительная тактика 1-2-2. Замедление игры в средней зоне, плотная игра с лидерами соперника.— «Коламбус» совершил 30 перехватов за серию, «Тампа» — 21. Сергей Бобровский провёл лучший плей-офф в карьере: 92,3% отражённых бросков, 2,01 пропущенных гола в среднем за матч. Статистика у его визави Андрея Василевского: 85,6% и 3,82.— Удачная игра в меньшинстве: «Тампа» реализовала 1 попытку большинства из 6 за всю серию.— Великолепная игра в большинстве. «Коламбус» забил 5 голов в 10 попытках реализации численного преимущества.

«Одно дело — говорить, другое — пойти и сделать»

«Эпичная победа «Коламбуса», эпичный провал «Тампы». Сухое поражение в первом раунде для обладателя Кубка Президента – это неслыханно. Такое ощущение, что первые 20 минут серии были слишком лёгкими для «Коламбуса». «Тампа» вела 3:0, а затем «Коламбус» стал давить, казалось, что «Тампа» потеряла рассудок. Во втором матче Кучеров, который должен выиграть «Харт Трофи», лучший игрок НХЛ в этом сезоне выписывает себе дисквалификацию. Они потеряли Хедмана из-за травмы после второго матча. Это большая потеря, но «Тампа» просто сломалась.



Во время сезона многие говорили, что «Тампе» не пришлось преодолевать трудности и это может стать проблемой в плей-офф. Я говорил, что это не станет проблемой, потому что у них были трудности в финале Кубка Стэнли, когда они проиграли «Чикаго», у них было много трудностей в других сериях плей-офф. В прошлом году в финале Востока с «Вашингтоном» они проиграли шестой и седьмой матчи, не забили ни одного гола. Это должно было быть толчком, который бы обеспечил результат в этой серии. Но этого не случилось. Серия с «Коламбусом» встала в один длинный ряд разочарований в плей-офф для «Тампы». Теперь им надо думать, что делать летом. Придерживаться своего курса, как делал «Вашингтон» перед победой в Кубке, или у них есть роковые недостатки, которые надо исправлять», — охарактеризовал итоги серии аналитик TSN Боб Маккензи.



«Это невероятно разочаровывающий конец сезона для «Тампы». Теперь «молниям» и Куперу предстоит искать ответы на вопросы, почему они так быстро были уничтожены. Что же касается «Коламбуса», то «мундиры» пишут просто невероятную историю. Скромная команда, которая решила агрессивно поставить всё на кон во время дедлайна и едва попала в плей-офф, теперь разгромила фаворита. Теперь уже никто не вспомнит, как зыбко играл «Коламбус» в конце регулярного чемпионата — они вонзили кинжал в тело лучшей команды лиги, чтобы заработать первую победу в серии плей-офф в истории клуба», — отмечает Дэн Блэкбёрн из CBS Sports.

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Сами хоккеисты и тренеры «Тампы» с большим удовольствием бы помолчали, но давать интервью всё же пришлось.



«Мы проиграли. В плей-офф если ты не добираешься до главной цели, то проигрываешь всё. Нам всё равно, что происходило в регулярном чемпионате. Но костяк этой команды никуда не денется. Мы ещё можем пройти весь путь, мы верим в это. Но одно дело верить и говорить, а другое — пойти и выполнить. Почему мы проиграли? Если бы у нас были ответы, мы бы пошли и выиграли матч. Конечно, это полный отстой», — заметил капитан команды Стивен Стэмкос.

«Если в будущем мы выиграем Кубок Стэнли, у меня не будет проблем, чтобы смириться с этим поражением и принять его. Но сейчас это сложно. Это были шесть дней в апреле, когда «Коламбус» играл лучше нас. Когда у вас такое огромное количество очков в регулярном чемпионате, то это или благословление, или проклятие. На протяжении долгого времени мы не играли в какой-либо значимый хоккей, не было необходимости и мотивации. И вдруг приходится его искать, наращивать обороты. Такова реальность. Есть ли какой-то фундаментальный недостаток в этой команде? Я не знаю. Посмотрите на «Вашингтон», у которого было два прекрасных года, но они постоянно проигрывали во втором раунде. А когда никто от них уже не ждал успеха, «столичные» выиграли Кубок Стэнли», — сказал главный тренер Джон Купер.



О его возможной отставке речь не идёт — совсем недавно клуб подписал с наставником новый контракт, а генеральный менеджер Жюльен Бризбуа в каждом интервью подчёркивал высочайший уровень доверия Куперу. Впрочем, не исключено, что сейчас тональность высказываний боссов «Лайтнинг» всё же изменится.