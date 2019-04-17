Кучеров: «Коламбус» — чертовски хорошая команда, это было не время «Тампы»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после поражения в четвёртом матче серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (3:7, 0-4) прокомментировал завершение сезона.

«У них чертовски хорошая команда. Надо отдать им должное. Они хорошо играли и боролись изо всех сил. Думаю, что это было не наше время», – приводит слова Кучерова журналист Дэн Роузен.

Команда Джона Тортореллы выбила обладателей Президентского кубка из розыгрыша Кубка Стэнли. Впервые в истории «жакеты» смогли выиграть серию плей-офф. До этого «Блю Джекетс» четыре раза вылетали в первом раунде.

«Лайтнинг» стали первыми в истории обладателями «Президентс Трофи» (победителями регулярного чемпионата НХЛ), вылетевшими из стартового раунда плей-офф всухую. В минувшей регулярке «Тампа» стала второй командой в истории НХЛ, которой удалось одержать за сезон 62 победы.

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