«Бостон» в гостях одолел «Торонто» и сравнял счёт в серии, у Зайцева «-3»

«Бостон Брюинз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 6:4 (2:1, 2:1, 2:2) в пользу гостей.

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Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Бостона» Брэд Маршан, который забросил шайбу и отметился двумя результативными передачами. Победную гол записал на своё счёт Здено Хара. По два очка в составе победителей набрали Давид Пастрняк (2+0) и Чарли Макэвой (1+1). В составе «Торонто» дубль оформил Остон Мэттьюс.

Видео гола Хары также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 16 минут 46 секунды, нанёс 4 броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-3».

Таким образом, «Брюинз» сравняли счёт в серии — 2-2. Пятый матч состоится 20 апреля в Бостоне.