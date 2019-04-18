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«Бостон» в гостях одолел «Торонто» и сравнял счёт в серии, у Зайцева «-3»

«Бостон» в гостях одолел «Торонто» и сравнял счёт в серии, у Зайцева «-3»
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 6:4 (2:1, 2:1, 2:2) в пользу гостей.

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Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Бостона» Брэд Маршан, который забросил шайбу и отметился двумя результативными передачами. Победную гол записал на своё счёт Здено Хара. По два очка в составе победителей набрали Давид Пастрняк (2+0) и Чарли Макэвой (1+1). В составе «Торонто» дубль оформил Остон Мэттьюс.

Видео гола Хары также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 16 минут 46 секунды, нанёс 4 броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-3».

Таким образом, «Брюинз» сравняли счёт в серии — 2-2. Пятый матч состоится 20 апреля в Бостоне.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
18 апреля 2019, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
4 : 6
1:2, 1:2, 2:2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Макэвой (Койл, Грызлик) – 03:03 (5x4), 0:2 – Маршан (Бержерон, Макэвой) – 06:48 (5x5), 1:2 – Хайман (Райлли, Таварес) – 17:55 (5x5), 2:2 – Мэттьюс (Юнссон, Хейнси) – 21:07 (5x5), 2:3 – Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 23:16 (5x5), 2:4 – Пастрняк (Маршан) – 24:51 (5x4), 2:5 – Хара – 45:39 (5x5), 3:5 – Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 51:52 (5x4), 4:5 – Дермотт (Гардинер, Браун) – 53:27 (5x5), 4:6 – Нордстрём (Крейчи) – 59:58 (en)
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