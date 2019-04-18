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«Даллас» — «Нэшвилл»: видеообзор матча с голом Радулова

«Даллас» — «Нэшвилл»: видеообзор матча с голом Радулова
Хоккей / НХЛ

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» дома разгромил «Нэшвилл Предаторз» — 5:1.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Хозяева повели со счётом 4:0 уже к 14-й минуте. Заброшенные шайбы на счету Роопе Хинца, Александра Радулова, Эндрю Кольяно и Маттса Цуккарелло. Во втором периоде Хинц оформил дубль. На 49-й минуте гол престижа забил Роман Йози, отличившись при игре в формате «4 на 4».

На счету Радулова помимо гола две минуты штрафа, пять бросков в створ, силовой приём и блок-шот за 15.43 на льду (3.14 – в большинстве). Денис Гурьянов, Валерий Ничушкин и Антон Худобин участия в матче не принимали.

«Даллас» сравнял счёт в серии – 2-2. Следующий матч состоится в Нэшвилле 21 апреля мск.

«Даллас» благодаря голу Радулова разгромил «Нэшвилл», счёт в серии – 2-2
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