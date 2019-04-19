Сорокин – о титуле MVP плей-офф: в ЦСКА каждый игрок – лучший

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин поделился эмоциями после завоевания Кубка Гагарина и получения титула MVP.

«Трудно говорить об эмоциях, какая-то пустота пока. Ещё в игре находишься. Нужно отдохнуть, прийти в себя, и потом придут эмоции. В этой серии у нас не было мандража, мы наслаждались хоккеем. Верили друг в друга и в победу.

MVP плей-офф? У нас каждый игрок – лучший. Без любого игрока не было бы этого результата. Поэтому всем ребятам огромное спасибо, они сделали отличную работу. Конечно, не могли представить, что всего четыре матча будет в финале. Посмотрите, все игры от ножа были. Каждая встреча могла перевернуться в любую сторону. Так сложилось, что пришло наше время. Ещё не думал, куда повезу кубок. Не стал стричься перед финалом? Просто лень было», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.