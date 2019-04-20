«Ак Барс»: передаём статус чемпиона ЦСКА — храните его бережно

Казанский «Ак Барс» обратился к московскому ЦСКА, который стал новым обладателем Кубка Гагарина. Напомним, казанский коллектив выиграл главный трофей Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне.



«Передаём статус чемпиона ХК ЦСКА. Принимайте поздравления! Кубок заслуженно ваш! Храните его бережно – в новом сезоне у нас на него серьёзные планы», — написал клуб в «Твиттере».



ЦСКА обыграл в финальной серии «Авангард» со счётом 4-0 и впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В четвёртой игре «армейцы» победили со счётом 3:2 ОТ благодаря голу Максима Мамина в овертайме. До этого ЦСКА дважды выходил в финал и в обоих случаях проигрывал.



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