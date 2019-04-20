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Маккиннон: «Колорадо» был аутсайдером, никто не видел в нас победителей

Маккиннон: «Колорадо» был аутсайдером, никто не видел в нас победителей
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился впечатлениями от победы над «Калгари Флэймз» (4-1) в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Напомним, «огоньки» заняли первое место в регулярном чемпионате в Западной конференции.

«Очевидно, что перед началом серии мы были аутсайдерами, и никто не рассматривал нас в качестве возможных победителей. Мы не рассчитывали на победу в пяти встречах, но верили в наш коллектив. Чувствовали, что в первом матче (0:4) переигрывали их. С тех пор результат начал соответствовать нашей игре. В двух матчах подряд мы нанесли больше 50 бросков и показали очень хорошую игру», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций вылетели в первом же раунде.
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