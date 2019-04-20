И. Воробьёв: сейчас ещё рано говорить о составе сборной на чемпионат мира

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением о победе со счётом 5:1 во второй игре Еврочелленджа со Швейцарией.

Календарь группового раунда чемпионата мира — 2019

«Ребята хорошо отработали. Сегодня была хорошая мотивация — сразу у троих легендарных хоккеистов сегодня дни рождения. Подарок им сделали.



Сейчас ещё рано говорить о составе на чемпионат мира. Впереди у нас ещё два матча Еврочелленджа и три матча Евротура. Состав на матч с Латвией определим позже, после того как разберём прошедшие игры.



Почему не играл Яруллин? Пока мы решили проверить других ребят. Георгиев провёл два матча, потому что ему была необходима практика и время на адаптацию», — приводит слова наставника официальный сайт ФХР.