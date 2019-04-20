Такая Швейцария нам не соперник! Перед ЧМ у сборной России пока всё отлично

Сборная России продолжает подготовку к ЧМ-2019. В четверг подопечные Ильи Воробьёва уверенно обыграли команду Швейцарии 5:2, а сегодня предстоял повторный матч Еврочелленджа с тем же соперником. Главная цель в этих поединках для сборной России – просмотреть в деле кандидатов на поездку в Братиславу из клубов КХЛ. В расположение национальной команды ещё не прибыли энхаэловские российские звёзды, а также участники финальной серии Кубка Гагарина. Для тех ребят, кто сейчас проводит матчи в Сочи, это шанс понравится тренерскому штабу и завоевать путёвку на мировой форум.

Ждёт ли Россия Овечкина и Кузнецова? Кто ещё из НХЛ может усилить сборную При идеальном раскладе наша команда может собрать сильнейший состав на чемпионат мира за долгие годы.

На второй матч со швейцарцами Воробьёв выставил практически тот же состав, что и позавчера. Произошли лишь точечные изменения: во вторую пару защитников вместо Артёма Сергеева попал его тёзка Зуб, а в третьем звене нападения Антона Злобина заменил Богдан Якимов.

Два российских гола-близнеца

Начало матча получилось довольно суетливым. У команд не получались толковые атаки, было много борьбы, и в такой игре швейцарцы выглядели даже поопаснее. Но Александр Георгиев играл уверенно и спокойно, пробивая себе дорогу в Братиславу. Но из этого хаоса и вырос первый гол сборной России. Наша команда провела массированную атаку, Ткачёв и Яковлев дважды безрезультатно бросили по воротам Роберта Майера, но Александр Бурмистров подобрал бесхозную шайбу на пятачке и спокойно переправил её в ворота. Как выяснилось позже, при броске Бурмистров попал в крюк Якупова, и гол был записан на счёт форварда СКА.

Этот гол придал уверенности нашей сборной, подопечные Ильи Воробьёва заиграли активнее и целостнее. И второй гол не заставил себя ждать. Жафяров затащил шайбу в зону швейцарцев, откинул её Кадейкину, а Барабанов накатил вторым темпом и добил снаряд в ворота после броска форварда «Салавата». 2:0, Россия повела после стартовых двадцати минут встречи, забив два практически одинаковых гола.

Парад удалений и издевательская шайба Ткачёва

Второй период не внёс никаких существенных изменений в ход игры. За одним исключением: команды начали удаляться. У россиян в штрафном боксе отдохнул Сергей Плотников, а вот сборная Швейцарии трижды оставалась в меньшинстве. Но до поры до времени реализовать численный перевес нашей команде не удавалось: Анатолий Голышев убегал на рандеву к Майеру, на носовом платке обыгрывал Бурмистров, но всё было тщетно. В результате третья шайба россиян выросла из грубой ошибки швейцарской обороны в очередном российском большинстве. Владимиру Ткачёву буквально подарили шайбу на пятачке, форвард «Салавата» сыграл в короткую стенку с Барабановым и забил издевательский гол.

Ворота сборной Швейцарии к тому моменту защищал уже Готье Деклу – Патрик Фишер решил опробовать в деле своего номинально третьего голкипера.

Георгиев украл у себя сухарь

В начале третьего периода швейцарцы продолжили удаляться, и в этот раз наши ребята не стали затягивать с реализацией лишнего. Шикарная комбинация удалась нашей спецбригаде, Бурмистров и Плотников сделали всё, чтобы Владимир Ткачёв оформил дубль.

Швейцарцы, показалось, совсем бросили играть, и Александр Георгиев немного потерял концентрацию. Голкипер «Рейнджерс» грубо ошибся за своими воротами, подарил шайбу Ноа Роду, а тот переадресовал её находившемуся в одиночестве на пятачке Алессио Бертаджия. Швейцарский форвард забил уже третий гол россиянам за два матча, а Георгиев сам у себя украл первый сухой матч за сборную.



Это была последняя шайба в матче. Швейцарцы немного встрепенулись после своего гола, но Георгиева конфуз не надломил, и наш вратарь в оставшееся время матча выглядел надёжно. Пятую российскую шайбу в матче мог забросить Александр Барабанов, но не смог в ближнем бою переиграть Деклу. Патрик Фишер решился на смену вратаря за две с половиной минуты до конца основного времени, но швейцарцы сразу же получили гол в пустые ворота от Сергея Плотникова. 5:1, у сборной России перед чемпионатом мира пока всё хорошо.