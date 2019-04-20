Такая Швейцария нам не соперник! Перед ЧМ у сборной России пока всё отлично

Сборная России продолжает подготовку к ЧМ-2019. В четверг подопечные Ильи Воробьёва уверенно обыграли команду Швейцарии 5:2, а сегодня предстоял повторный матч Еврочелленджа с тем же соперником. Главная цель в этих поединках для сборной России – просмотреть в деле кандидатов на поездку в Братиславу из клубов КХЛ. В расположение национальной команды ещё не прибыли энхаэловские российские звёзды, а также участники финальной серии Кубка Гагарина. Для тех ребят, кто сейчас проводит матчи в Сочи, это шанс понравится тренерскому штабу и завоевать путёвку на мировой форум.
На второй матч со швейцарцами Воробьёв выставил практически тот же состав, что и позавчера. Произошли лишь точечные изменения: во вторую пару защитников вместо Артёма Сергеева попал его тёзка Зуб, а в третьем звене нападения Антона Злобина заменил Богдан Якимов.
Два российских гола-близнеца
Начало матча получилось довольно суетливым. У команд не получались толковые атаки, было много борьбы, и в такой игре швейцарцы выглядели даже поопаснее. Но Александр Георгиев играл уверенно и спокойно, пробивая себе дорогу в Братиславу. Но из этого хаоса и вырос первый гол сборной России. Наша команда провела массированную атаку, Ткачёв и Яковлев дважды безрезультатно бросили по воротам Роберта Майера, но Александр Бурмистров подобрал бесхозную шайбу на пятачке и спокойно переправил её в ворота. Как выяснилось позже, при броске Бурмистров попал в крюк Якупова, и гол был записан на счёт форварда СКА.
Этот гол придал уверенности нашей сборной, подопечные Ильи Воробьёва заиграли активнее и целостнее. И второй гол не заставил себя ждать. Жафяров затащил шайбу в зону швейцарцев, откинул её Кадейкину, а Барабанов накатил вторым темпом и добил снаряд в ворота после броска форварда «Салавата». 2:0, Россия повела после стартовых двадцати минут встречи, забив два практически одинаковых гола.
Парад удалений и издевательская шайба Ткачёва
Второй период не внёс никаких существенных изменений в ход игры. За одним исключением: команды начали удаляться. У россиян в штрафном боксе отдохнул Сергей Плотников, а вот сборная Швейцарии трижды оставалась в меньшинстве. Но до поры до времени реализовать численный перевес нашей команде не удавалось: Анатолий Голышев убегал на рандеву к Майеру, на носовом платке обыгрывал Бурмистров, но всё было тщетно. В результате третья шайба россиян выросла из грубой ошибки швейцарской обороны в очередном российском большинстве. Владимиру Ткачёву буквально подарили шайбу на пятачке, форвард «Салавата» сыграл в короткую стенку с Барабановым и забил издевательский гол.
Ворота сборной Швейцарии к тому моменту защищал уже Готье Деклу – Патрик Фишер решил опробовать в деле своего номинально третьего голкипера.
Георгиев украл у себя сухарь
В начале третьего периода швейцарцы продолжили удаляться, и в этот раз наши ребята не стали затягивать с реализацией лишнего. Шикарная комбинация удалась нашей спецбригаде, Бурмистров и Плотников сделали всё, чтобы Владимир Ткачёв оформил дубль.
Швейцарцы, показалось, совсем бросили играть, и Александр Георгиев немного потерял концентрацию. Голкипер «Рейнджерс» грубо ошибся за своими воротами, подарил шайбу Ноа Роду, а тот переадресовал её находившемуся в одиночестве на пятачке Алессио Бертаджия. Швейцарский форвард забил уже третий гол россиянам за два матча, а Георгиев сам у себя украл первый сухой матч за сборную.
Это была последняя шайба в матче. Швейцарцы немного встрепенулись после своего гола, но Георгиева конфуз не надломил, и наш вратарь в оставшееся время матча выглядел надёжно. Пятую российскую шайбу в матче мог забросить Александр Барабанов, но не смог в ближнем бою переиграть Деклу. Патрик Фишер решился на смену вратаря за две с половиной минуты до конца основного времени, но швейцарцы сразу же получили гол в пустые ворота от Сергея Плотникова. 5:1, у сборной России перед чемпионатом мира пока всё хорошо.