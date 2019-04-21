3 очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину», счёт в серии — 3-2

«Вашингтон Кэпиталз» провёл пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Игра состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась с разгромным счётом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Никлас Бекстрём, который оформил дубль и отметился двумя результативными передачами. 3 (1+2) очка набрал капитан «столичных» Александр Овечкин. Шат-аут оформил голкипер хозяев Брэйден Холтби, отразивший 30 бросков.

Видео гола Овечкина также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на льду 18 минут 18 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и отметился двумя передачами. Защитник Дмитрий Орлов окончил матч с показателем полезности «+2».

Таким образом, «Вашингтон» повёл в серии — 3-2. Шестой матч состоится 23 апреля мск в Роли.