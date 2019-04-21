Уилсон ударил локтем в голову форварда «Каролины» Маккегга

«Вашингтон Кэпиталз» провёл пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Игра состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась с разгромным счётом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу хозяев.

В конце первого периода повреждение получил форвард «Каролины» Грег Маккегг. Он пропустил силовой приём в исполнении нападающего «столичной» команды Тома Уилсона. Маккегг отправился в раздевалку и вернулся в игру только после перерыва. Арбитры не зафиксировали нарушения правил со стороны силового форварда «Кэпиталз».

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Главным героем встречи стал форвард хозяев Никлас Бекстрём, который оформил дубль и отметился двумя результативными передачами. 3 (1+2) очка набрал капитан «столичных» Александр Овечкин. Шат-аут оформил голкипер хозяев Брэйден Холтби, отразивший 30 бросков.