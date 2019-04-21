Ленер: болельщики «Айлендерс» помогли мне спасти жизнь

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер рассказал о взаимоотношениях с болельщиками команды и поделился эмоциями от номинации на приз, вручаемый лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Ранее шведский хоккеист помышлял о суициде.



«Болельщики «Айлендерс» удивительные. Они спасают жизни. Во всяком случае, помогли мне спасти мою. Это только начало. Надеюсь, что мы и дальше будем двигаться в этом направлении.



Конечно, приятно, что мою игру так высоко оценивают. Это помогает мне двигаться дальше на основе тех принципов, которые я разработал для борьбы с проблемами. Мне предстоит ещё долгий путь. Всё дело в восприятии. Предстоит потрудиться и многое изменить. В этом плане мне очень поможет номинация на приз «Везина Трофи». В голосовании принимают участие генеральные менеджеры. Это очень важно, потому что в прошлом году они не проявили ко мне интереса», — приводит слова Ленера официальный сайт НХЛ.

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