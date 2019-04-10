За кем будут охотиться летом в НХЛ? Звёзды без контрактов

Регулярный чемпионат НХЛ закончен, сегодня стартует плей-офф, а пока можно заглянуть в ближайшее будущее и посмотреть на топ-10 игроков, которые летом могут стать неограниченно свободными агентами.

15 россиян без контрактов на следующий сезон в НХЛ. Что с ними будет дальше Бобровский и Панарин попросят зарплаты минимум по $ 10 млн.

Вратари

Робин Ленер («Айлендерс»)

Статистика в сезоне-2018/19: 25 побед в 46 матчах, КН 2,13, %ОБ 93

Ленер наиграл на большой контракт и однозначный статус первого номера. В регулярном чемпионате он занял второе место по двум главным показателям – коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков (среди голкиперов, сыгравших минимум 40 матчей). «Островитяне», конечно, будут бороться за Бобровского, но у них всегда будет запасной вариант. А Ленер свои $ 4-5 млн может получить и в другом клубе, благо, вратари этим летом будут востребованы на рынке.

Защитники

Статистика в сезоне-2018/19: 45 (3+42) очков в 53 матчах, «+6»

В «Сан-Хосе» не скрывают своего желания заключить со шведским защитником контракт на восемь лет. В январе стороны даже начали переговоры, но потом приостановили их до окончания сезона. Если Карлссон выйдет на рынок, то станет самым желанным приобретением, так же, как Таварес год назад. В числе заинтересованных, кроме «Сан-Хосе», выделяют «Тампу», «Рейнджерс», «Вегас» и «Даллас». Его цену не собьют ни травмы, ничего. Все же помнят, как Карлссон на одной ноге едва не вывел «Оттаву» в финал Кубка Стэнли. Где бы ни оказался швед, он должен стать самым высокооплачиваемым защитником лиги (более $ 11 млн в год).

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Джейк Гардинер («Торонто»)

Статистика в сезоне-2018/19: 30 (3+27) очков в 62 матчах, «+19»

Если взять за скобки Эрика Карлссона, то Гардинер летом станет самым желанным защитником без контракта. Он проводит на льду много времени, может дирижировать большинством и стабильно набирает очки (когда здоров). Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас называл его одним из ключевых игроков команды, но теперь у «Лифс» есть Джейк Маззин, да ещё и очередь из Марнера и Капанена, с которыми тоже надо продлевать контракты. Гардинеру будет логичнее выйти на рынок, у «Торонто» на него нет больших денег.

Статистика в сезоне-2018/19: 26 (5+21) очков в 79 матчах, «-5»

Перед стартом сезона 38-летний капитан «Детройта» намекнул, что он может стать для него последним. Возраст давал о себе знать, но в этом сезоне он играл почти на полторы минуты больше, чем в предыдущем, стал лучшим защитником-бомбардиром команды и признался, что чувствует себя лучше, чем в предыдущие годы. Если Кронвалль решит задержаться в НХЛ, другие команды, кроме «Детройта», он не рассматривает.

Никлас Кронвалль Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Статистика в сезоне-2018/19: 17 (2+15) очков в 47 матчах, «+12»

Строльман надёжный защитник в расцвете сил, его результативность снизилась, но свои прямые функции он по-прежнему выполняет хорошо. Такой пригодится в плей-офф, и «Тампа» не зря не стала его обменивать. Но летом у «молний» голова будет занята другими контрактами, и швед, без сомнений, выйдет на рынок и получит щедрое предложение с зарплатой $ 5,5-6 млн.

Нападающие

Статистика в сезоне-2018/19: 70 (31+39) очков в 73 матчах, «-3»

После обмена в «Коламбус» Дюшейнсказал, что пока не определился со своим будущим и будет ли он выходить на рынок. «Оттава» перед обменом предлагала ему $ 64 млн на восемь лет, предложат ли столько же в Огайо? 1 июля у Дюшейна будет немало предложений, а цену он может себе набить хорошим выступлением в плей-офф.

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Статистика в сезоне-2018/19: 64 (38+26) очков в 75 матчах, «-4»

Павелски хочет остаться в «Шаркс», где провёл всю карьеру, а «Шаркс» хотят сначала разобраться с контрактом Карлссона, чтобы понимать, какая сумма останется свободной. Капитану «Сан-Хосе» 11 июля стукнет 35 лет, но держит высокий уровень. Есть вероятность, что он покинет «Сан-Хосе», но в любом случае будет востребован среди клубов и может рассчитывать на трёх-четырёхлетний контракт с зарплатой около $ 7-7,5 млн.

Джефф Скиннер («Баффало»)

Статистика в сезоне-2018/19: 63 (40+23) очка в 82 матчах, «0»

Скиннер стал прекрасным партнёром для Джека Айкела и повторил личный рекорд результативности, а по количеству голов и вовсе выдал лучший сезон в карьере. Для «Баффало» должно быть приоритетом сохранить забивного крайка, но сам Скиннер, ни разу не игравший в плей-офф, впервые может выбрать команду, с которой есть шанс бороться за Кубок Стэнли. Марк Стоун недавно получил от «Вегаса» контракт с зарплатой $ 9,5 млн, вероятно, на это соглашение будет ориентироваться агент Джеффа.

Статистика в сезоне-2018/19: 51 (16+35) очко в 73 матчах, «+8»

Торнтону уже 39 лет, и он может завершить карьеру. Если «Сан-Хосе» выиграет Кубок Стэнли, это станет более вероятным вариантом. А если нет, то Джамбо Джо много не попросит, ведь прошлым летом он уже был готов серьёзно ужаться в финансовых запросах в случае перехода Тавареса. Этим летом «акулам» предстоит подписывать много контрактов.

Джо Торнтон Фото: Christian Petersen/Getty Images

Андерс Ли («Айлендерс»)

Статистика в сезоне-2018/19: 51 (28+23) очко в 82 матчах, «+20»

После ухода Тавареса Ли получил капитанскую нашивку, а с приходом нового тренера Барри Тротца – веру в светлое будущее «Айлендерс». Вряд ли нападающего сделали бы капитаном, чтобы отпустить год спустя в свободное плавание. Сейчас стороны работают над новым соглашением, но никуда не спешат. Ли будет стоить не меньше $ 7 млн в год, основной вопрос – в сроке соглашения.