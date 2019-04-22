Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена трёх лучших игроков прошедшего дня.



Первой звездой дня признан нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл. В шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (2:1 2ОТ) чешский форвард отметился победным голом в дополнительное время и сделал это в меньшинстве.



Второй звездой назван голкипер «акул» Мартин Джонс. В матче с «рыцарями» он отразил 58 бросков из 59. Во многом благодаря надёжной игре вратаря клуб из Калифорнии сравнял счёт в серии.



Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан. В шестой игре серии первого раунда плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2) канадский форвард записал на свой счёт два гола и одну результативную передачу.

Дебур — о вратарях «Сан-Хосе»: нельзя выигрывать в этой лиге с 80–90% сейвов