Дебур — о вратарях «Сан-Хосе»: нельзя выигрывать в этой лиге с 80–90% сейвов

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:4 ОТ) раскритиковал игру вратарей команды в этом сезоне.

«Парни отдались на все 100%. Мы хорошо играли в обороне и создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч. Была равная игра. Не думаю, что мы дали им создать много возможностей. Просто шансы, которые они получили, были реализованы.

Игра вратарей? Не хочу приукрашивать. У них было, возможно, шесть по-настоящему опасных моментов, и они забили четыре гола. Нельзя винить в этом одного парня, но и нельзя выигрывать в этой лиге с 80–90% отраженных бросков. Ваш вратарь – это ваш лучший убийца, нам нужно больше сейвов в нужное время», – цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.