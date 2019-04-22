Бэбкок: «Торонто» захлестнули эмоции, мы не смогли с этим справиться

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал поражение со счётом 2:4 в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Бостон Брюинз». В составе канадской команды заброшенными шайбами отметились Морган Райлли и Остон Мэттьюс.



«Мы были по-настоящему готовы и очень хорошо начали игру. Но затем, как только соперник забросил две шайбы, команда так и не вернулась к своей игре. Я не знаю, может быть, нас захлестнули эмоции, но мы не смогли с этим справиться», — цитирует тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



После шести игр счёт в серии — 3-3. Седьмой матч состоится 24 апреля мск в Бостоне. Во втором раунде победитель этого противостояния сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».