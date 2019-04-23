Овечкин вышел на 50-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ, забив «Каролине»

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода гости впереди – 2:1. На 16-й минуте отличился капитан гостей Александр Овечкин. Ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Мэтт Нисканен.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф и вышел на 50-е место в истории, повторив достижение Патрика Элиаша и Брэда Парка. 126 – у легендарного Мориса Ришара.

В шести матчах плей-офф на счету Овечкина 4 гола и 4 результативные передачи при показателе полезности «+3».

Также в составе «Вашингтона» отличился Бретт Коннолли, у «Каролины» — Уоррен Фёгеле. «Ураганы» перебросали «Кэпиталз» — 15-7.

«Вашингтон» ведёт в серии со счётом 3-2.