Овечкин обогнал Кейна, Рёника и Пронгера по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» провёл пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Игра состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась с разгромным счётом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу хозяев.

Капитан «столичной» команды Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Александр набрал 124-е очко за карьеру в плей-офф и вышел на 52-е место в истории, превзойдя результат нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна (123), а также завершивших карьеру форвардов Джереми Рёника, Брайана Беллоуза (оба — по 122) из защитника Криса Пронгера (121).

Следующей целью для Александра являются позиции Патрика Элиаша и Брэда Парка (оба — по 125 очков).

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