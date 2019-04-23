Рирден: арбитры приняли решение, которое не могло быть предметом споров

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал незасчитанную шайбу Александра Овечкина в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:5).

«Мне пока ничего не ясно. Плей-офф продолжается, поэтому общения между тренерами и судьями почти нет. Они приняли решение, которое действительно не могло быть предметом споров. Они имеют право не объяснять причину. Да они так и поступили — не приехали ко мне на скамейку и не объяснили», — сказал Рирден.

Судьи сразу же вынесли вердикт, что гол не будет засчитан. После того как Овечкин и тренерский штаб «Кэпиталз» выразили своё возмущение, арбитры приняли решение запросить видеопросмотр «военной комнаты» в Торонто. После просмотра решение об отмене гола было подтверждено, а основанием для его отмены стала атака на вратаря «Каролины» Петра Мразека со стороны Овечкина.