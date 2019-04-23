«Арбитры судили странно». Овечкин психанул — его важнейший гол отменён судьями

Шестая игра серии между «Вашингтоном» и «Каролиной» получилась огненной. Страсти кипели и выплёскивались через край, а главными героями этого эмоционального вечера стала бригада арбитров и лучший снайпер нынешнего сезона Александр Овечкин.

В первом периоде при счёте 0:0 капитан «столичных» Александр Овечкин пытался припечатать силовым приёмом защитника «Харрикейнз» Даги Хэмилтона, но тот увернулся от удаара. Овечкин на полной скорости едва не влетел в борт, а после того, как игра была остановлена, показал жест скамейке запасных хозяев, изображая движения крыльями.



«Овечкин дразнит «ураганов» жестом «куриного крылышка», после того, как Хэмилтон увернулся от силового приёма», — так анонсировала этот момент канадская телекомпания Sportsnet. Особой злобности в действиях Овечкина замечено не было, но Александр дал понять, как он относится к сопернику, который уворачивается от силового воздействия.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Чуть позже Овечкин продемонстрировал положительную грань своего запредельного настроя на матч, забив красивый гол, который стал четвёртым для него в шести матчах нынешнего плей-офф. Александр эффектно обыграл защитника «Харрикейнз» Джейкоба Славина и кистевым броском отправил шайбу за спину Петру Мразеку — эта шайба вывела «Кэпиталз» вперёд, сделав счёт 2:1 в пользу гостей.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Неудачно сыграв во втором периоде и на старте третьей двадцатиминутки, «Вашингтон» утратил лидерство и дал «Каролине» повести в счёте, а когда были предприняты титанические усилия, чтобы отыграться, на авансцену вышла бригада арбитров во главе с Крисом Руни и Кайлом Реманом. За 9 минут до конца третьего периода капитан «столичных» забил гол, который мог сделать счёт 3:3, но взятие ворот было отменено.

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Судьи сразу же вынесли вердикт, что гол не будет засчитан. После того, как Овечкин и тренерский штаб «Кэпиталз» выразили своё возмущение, арбитры приняли решение запросить видеопросмотр «военной комнаты» в Торонто. После просмотра решение об отмене гола было подтверждено, а основанием для его отмены стала атака на вратаря «Каролины» Петра Мразека со стороны Овечкина.



«Ситуационная комната подтверждает решение об отмене гола, так как Александр Овечкин атаковал голкипера Петра Мразека, толкнув его в щиток, что привело к попаданию шайбы за линию ворот. Согласно правилу 69.3, если атакующий игрок инициирует контакт с голкипером, когда тот находится во вратарской площади, взятие ворот должно быть отменено», — говорится в объяснении лиги.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Да, я видел шайбу. Вратарь её не контролировал, он её не видел. Я не знаю, что увидел арбитр. Я не знаю, каким было объяснение. Всё это несколько странно, но всё в порядке, всё уже закончилось. Мы давили, забили гол, и мне казалось, что он был чистым, но всё зависит от решения судей. Двигаемся вперёд. Прямо сейчас мы ничего не можем сделать. Арбитры сделали звонок в видеокомнату, вся ответственность за это на этих людях. Всё закончено.



Арбитры весь матч делали странные свистки, но это не сюрприз. Я не хочу быть плохим парнем, или кем-то в подобном роде, но это не весело. Это была хорошая битва. Соперник сыграл хорошо, они выиграли шестой матч. Седьмая встреча будет намного интересней. Мы знаем, как играть в подобных ситуациях. Давление будет на обе команды, но для нас это хороший шанс побить их дома», — сказал Овечкин после игры.



Сразу после того, как прозвучал вердикт судей, его реакция была куда более гневной.

«Не повезло. Но момент был просмотрен комнатой в Торонто, поэтому мы ничего не можем сделать», — добавил Никлас Бекстрём.



«Штаб «Кэпиталз» считал, что шайба не была зафиксирована вратарём, Мразек её не владел до того, как приехал Овечкин», — пояснила корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян. «Мразек ни секунды не контролировал шайбу. Другое дело, что может быть, прозвучал свисток об остановке игры — это могло случиться до того, как шайба оказалась за линией. Но во время эфира свистка не было слышно», — отметил эксперт NBCSN, а в прошлом известный нападающий Эдди Ольчик.

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«Мне пока ничего не ясно. Плей-офф продолжается, поэтому общения между тренерами и судьями почти нет. Они приняли решение, которое действительно не могло быть предметом споров. Они имеют право не объяснять причину. Да они так и поступили — не приехали ко мне на скамейку и не объяснили», — сказал главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.

До того, как шестая игра завершилась, между Овечкиным и арбитрами случился ещё один инцидент. За минуту с небольшим до финальной сирены Овечкин не сдержал эмоций, ударив нападающего «Каролины» Саку Мяэналанена клюшкой, а когда судьи зафиксировали нарушение и отправили Александра на скамейку штрафников, россиянин принялся им аплодировать. Злость, сарказм, издёвка — любым из этих слов можно охарактеризовать поступок капитана «Вашингтона», который за такое поведение получил довесок в виде 10-минутного штрафа и досрочно покинул лёд.



«Расстроенного Овечкина выгнали», — констатировал обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.