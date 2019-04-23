Андрей Свечников может сыграть в решающем матче серии с «Вашингтоном»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников может принять участие в седьмом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Майкл Смит со ссылкой на главного тренера команды Роба Бриндамора. Россиянин направлен на дополнительные тесты, если врачи положительно оценят его состояние, форвард выйдет на лёд.



Свечников получил повреждение после драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Во втором матче серии (4:3 ОТ) капитан «Вашингтона» применил эффектный силовой приём против 19-летнего игрока «ураганов».

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