«Овечкин вырос на улице и знает реалии жизни, Свечникову надо соображать»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подрался с молодым нападающим «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым в третьем матче серии Кубка Стэнли. «Ураганы» разгромили соперника со счётом 5:0, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона».

«Каролина» — «Вашингтон»: Овечкин нокаутировал Свечникова

Кулачный поединок между капитаном «столичных» и талантом «Каролины» прокомментировали первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров, силовой форвард Евгений Артюхин, бывший нападающий «Вашингтона» Андрей Николишин и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков.

Овечкин вырубил русского новичка с нескольких ударов. Тот сам хотел драки «Вашингтону» это не помогло.

«Овечкин знает реалии жизни, а Свечникову в спортзал надо ходить»

Известный тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров посоветовал Свечникову ходить в спортзал и пить свежевыжатый сок.

— Всегда знал, что Саша неуступчивый игрок, но не знал, что он стал обладать нокаутирующим ударом. С чем его и поздравляю. Помню Овечкина ещё молодым по московскому «Динамо». Саша всегда со всеми задирался. Парень вырос на улице, знает реалии жизни.



Что касается Андрея Свечникова, то молодому человеку, помимо занятий хоккеем, надо ходить в спортзал и наращивать мышечную массу. Свечников – хороший и талантливый хоккеист, но нужно понимать, с кем ты разговариваешь. Жёстко? Возможно, но всё в установленных правилах. Оба хоккеиста играют в НХЛ, получают большие деньги, являются профессиональными игроками. Никто никого жалеть здесь не будет. Тем более в плей-офф.



Свечникову, чья карьера в Северной Америке только начинается, желаю скорейшего выздоровления. Пусть больше пьёт свежевыжатого апельсинового сока, а после восстановления не сидит за компьютерными играми, а, повторюсь, ходит в спортзал. В хоккее настоящие, а не виртуальные драки.

«Это отвратительно!». В Америке возмущены дракой Овечкина и Свечникова В «Каролине» взбешены случившимся, а Дон Черри заступился за капитана «Вашингтона».

«Свечников не проявил уважение к Овечкину, Саша поставил его на место»

Известный силовой нападающий Евгений Артюхин считает, что Андрей Свечников проявил неуважение к титулованному сопернику.



— Чтобы найти причины драки Овечкина и Свечникова, нужно копнуть глубже. Может быть, это была установка тренера «Каролины» спровоцировать Овечкина. Либо Свечников хотел добиться расположения партнёров в команде, проявить себя. Тут возможно много факторов. Но я считаю, что если Свечников сам предложил драться первым, то с его стороны это было неправильно. Должно быть уважение к Овечкину. А Александр просто молодец, поставил его на место. Саша мог бы спокойно отъехать в сторону, и никто бы не подумал, что он испугался или ещё что-то. Но «Вашингтон» проигрывал, и Овечкин выплеснул эмоции, где-то перезагрузился, и на следующий матч он и его команда в другом состоянии выйдут.

Николишин: Здесь Свечников прыгнул и первым нанёс удар. Надо соображать, на кого и как ты прыгаешь и умеешь ли ты это делать. Обидно, что он получил травму и его унесли со льда.

Конечно, немного удивлён, что Овечкин настолько качественно провёл бой. Но слушайте, такие люди, которые столько забивают, у них талант и к дракам есть. Это не его работа, но Саша здоровый крепкий парень, всегда может за себя постоять. А тут молодец, чётко попал. Да, есть удивление, но талантливые люди — они талантливы во всём.

Для Свечникова этот бой станет колоссальным уроком. Я не знаю, какие для него последствия этой драки. Сможет он выйти на следующий матч или нет. Но это для него огромный опыт. Этой дракой он хотел что-то показать, а травмировался сам и в чём-то даже подвёл свою команду, ведь на него в «Каролине» рассчитывают.

Овечкин не хотел травмы Свечникова. Но тот получил по лицу за дело Однако молодого таланта «Каролины» нужно похвалить за дерзость. Растёт парень с характером.

«Свечникову надо было соображать, на кого и как он прыгает»

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз», бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года Андрей Николишин сказал, что Свечникову надо было соображать, на кого он прыгает.



— Американская пресса уже разобрала этот момент по полочкам. Инициатором всего этого был Свечников, а Овечкин только отвечал. Драки — одна из составляющих хоккея, и я не вижу в этом ничего страшного. Раз уж дошло до того, что люди по-обычному не смогли выяснить отношения, то их спор доходит до кулачного боя.

Здесь Свечников прыгнул и первым нанёс удар. Надо соображать, на кого и как ты прыгаешь и умеешь ли ты это делать. Обидно, что он получил травму и его унесли со льда. Но это положительно повлияло на исход матча и на то, что его команда победила с сухим счётом. Зная Сашку Овечкина, могу сказать, что он игрок и голеадор, а не драчун. И он переживал за состояние Андрея, несмотря на то что он победил в этой драке.

«Когда Свечников увидел, с кем зацепился, наверное, пожалел»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков предположил, что Андрей Свечников пожалел о содеянном.



— Для меня это оказалось сюрпризом, что молодой парень, наш русский игрок вдруг зацепился с Александром. Это показывает, что он неравнодушен к результату и был эмоционально заряжен на борьбу. Потом, видимо, уже когда увидел, с кем зацепился, наверное, пожалел. Всякое бывает. Надеюсь только, что это не будет серьёзно угрожать здоровью, там удары-то были серьёзные. Он получил прямой удар, ещё и упал. Надеюсь, обойдётся испугом.



Сложно судить, кто предложил и начал. Если так случилось, значит, оба были готовы к таким событиям. Жизнь покажет, станет ли это уроком для Свечникова. Это эмоциональный вид спорта, никто не хочет уступать.