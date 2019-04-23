Пьетранджело: многие поставили крест на «Сент-Луисе», но мы верили в себя

Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело поделился мнением о победе в серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (4-2).



«Мы провели немало нелицеприятных и откровенных разговоров между собой, чтобы понять, как нам исправить положение. Но мы по-прежнему верили в себя, хотя понимали, что многие уже поставили на нас крест. Мы же считали, что у нас есть шанс, и продолжали работать. Как и в этой серии. Третий и четвёртый матчи серии мы провели не так, как хотели, но не опустили рук и постарались исправить ошибки», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В полуфинале Западной конференции встретятся «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз». В другом полуфинале Запада «Колорадо Эвеланш» встретится с победителем противостояния «Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс» (3-3).