«Бостон» обыграл «Торонто» и выиграл серию со счётом 4-3

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» дома взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:1.

Во второй половине первого периода хозяева провели две результативные атаки, отличились Юаким Нордстрём и Маркус Юханссон. Во втором игровом отрезке Джон Таварес одну шайбу отыграл. На 43-й минуте Шон Курали восстановил преимущество «Брюинз» в две шайбы. В концовке встречи отличились Чарли Койл и Патрис Бержерон.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «+1», бросок в створ и 2 силовых приёма за 16.33 на льду. Туукка Раск отразил 32 броска из 33.

«Бостон» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в полуфинал Восточной конференции, в котором встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Первый матч состоится 26 апреля.