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«Бостон» обыграл «Торонто» и выиграл серию со счётом 4-3

«Бостон» обыграл «Торонто» и выиграл серию со счётом 4-3
Хоккей / НХЛ

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» дома взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:1.

Во второй половине первого периода хозяева провели две результативные атаки, отличились Юаким Нордстрём и Маркус Юханссон. Во втором игровом отрезке Джон Таварес одну шайбу отыграл. На 43-й минуте Шон Курали восстановил преимущество «Брюинз» в две шайбы. В концовке встречи отличились Чарли Койл и Патрис Бержерон.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «+1», бросок в створ и 2 силовых приёма за 16.33 на льду. Туукка Раск отразил 32 броска из 33.

«Бостон» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в полуфинал Восточной конференции, в котором встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Первый матч состоится 26 апреля.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
24 апреля 2019, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
5 : 1
2:0, 0:1, 3:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Нордстрём (Грызлик, Курали) – 14:29 (5x5), 2:0 – Юханссон – 17:46 (5x5), 2:1 – Таварес (Эннис) – 23:54 (5x5), 3:1 – Курали (Аккьяри, Нордстрём) – 42:40 (5x5), 4:1 – Койл (Крейчи) – 57:26 (5x5), 5:1 – Бержерон – 59:59 (en)
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