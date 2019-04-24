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Феерический камбэк «Сан-Хосе» — в обзоре решающей победы в серии с «Вегасом»

Феерический камбэк «Сан-Хосе» — в обзоре решающей победы в серии с «Вегасом»
Хоккей / НХЛ

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс». В овертайме победу одержала команда Питера Дебура — 5:4. «Шаркс» выиграли серию со счётом 4-3.

После двух периодов «Шаркс» уступали в три шайбы, но сумели вернуться в игру и выйти вперёд к середине третьего периода. Хозяева четырежды реализовали большинство после матч-штрафа Коди Икина. Голами отметились: Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Логан Кутюр дважды. До конца основного времени «Голден Найтс» удалось сравнять счёт усилиями Джонатана Маршессо и перевести игру в овертайм. В дополнительное время решающую шайбу забросил Баркли Гудроу.

Обзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

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