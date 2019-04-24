Гудроу — о победном голе в ОТ: потерял сознание, когда увидел шайбу в воротах

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Баркли Гудроу рассказал о самом важном голе в карьере. Форвард четвёртого звена «акул» отличился в овертайме седьмого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (5:4 ОТ, 4-3).

«Честно говоря, когда увидел, что шайба оказалась в воротах, то я просто потерял сознание. Я был настолько взволнован. Это такой важный момент для нашей команды. Очень важный», — приводит слова Гудроу журналист Кевин Курц.

Для канадского нападающего матч складывался крайне неудачным образом и мог стать худшим в карьере в случае поражения команды. За 5 минут 46 секунд, проведённых на льду в основное время, Гудроу успел заработал показатель полезности «-3». В овертайме Баркли получил всего две смены, во второй из которых сумел отличиться.