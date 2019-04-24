Холтби — о седьмом матче: если бы не Овечкин и Бекстрём, нас бы здесь не было

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз». Решающая игра будет сыграна завтра, 25 апреля, на домашнем льду «Вашингтона».

«Если бы не Овечкин и Бекстрём, нас бы здесь не было. Они великолепны. Они придают команде стабильности. Поэтому они наши лидеры. В плане игры Ови — лучший по всем параметрам. Он полностью отдаётся игре, на него равняются. Видя, как он бьётся, все стараются демонстрировать свой лучший хоккей», — цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.