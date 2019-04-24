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«Сарыарка» переиграла «Рубин» и стала обладателем Кубка Петрова

«Сарыарка» переиграла «Рубин» и стала обладателем Кубка Петрова
Хоккей / ВХЛ

«Сарыарка» переиграла в гостях тюменский «Рубин» в пятом матче финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. Команда из Караганды выиграла противостояние со счётом 4-1 и завоевала Кубок Петрова.

Гости открыли счёт на 5-й минуте стараниями Артура Сарварова, а Антон Рехтин восстановил паритет в концовке первого игрового отрезка. Клуб из Караганды во втором периоде вернул себе лидерство благодаря результативному броску Эмиля Нургалиева. На 44-й минуте преимущество «Сарыарки» укрепил Олег Ломако, реализовавший численный перевес. В концовке встречи гости забросили четвёртую шайбу стараниями Максима Кицына, забившего в пустые ворота и установившего окончательный результат.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
24 апреля 2019, среда. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
1 : 4
1:1, 0:1, 0:2
Сарыарка
Караганда
0:1 – Сарваров (Ибатуллин, Ломако) – 04:51 (5x5), 1:1 – Рехтин (Фаст) – 17:36 (5x5), 1:2 – Нургалиев (Ряшенцев, Железнов) – 21:58 (5x5), 1:3 – Ломако (Сиксна, Зиазов) – 43:04 (5x4), 1:4 – Кицын (Зиазов) – 59:19 (en)
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