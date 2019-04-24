«Сарыарка» переиграла «Рубин» и стала обладателем Кубка Петрова

«Сарыарка» переиграла в гостях тюменский «Рубин» в пятом матче финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. Команда из Караганды выиграла противостояние со счётом 4-1 и завоевала Кубок Петрова.



Гости открыли счёт на 5-й минуте стараниями Артура Сарварова, а Антон Рехтин восстановил паритет в концовке первого игрового отрезка. Клуб из Караганды во втором периоде вернул себе лидерство благодаря результативному броску Эмиля Нургалиева. На 44-й минуте преимущество «Сарыарки» укрепил Олег Ломако, реализовавший численный перевес. В концовке встречи гости забросили четвёртую шайбу стараниями Максима Кицына, забившего в пустые ворота и установившего окончательный результат.