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Сборная Швеции победила Чехию в четвертьфинале ЮЧМ

Сборная Швеции победила Чехию в четвертьфинале ЮЧМ
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная Швеции в четвертьфинале юниорского чемпионата мира взяла верх над командой Чехии, встреча завершилась со счётом 4:2. В параллельном полуфинале между собой встретятся команды России и США.

Шведской команде удался первый период: благодаря заброшенным шайбам форвардов Александера Хольца и Эльмера Сёдерблома было получено комфортное преимущество в счёте. На 22-й минуте нападающий Альбин Грёве увеличил разницу на табло. Сборная Чехии начала отыгрываться и к 44-й минуте сократила разрыв до одного гола — точные броски удались Марцелу Баринке и Радеку Мужику. Точку во встрече броском в пустые ворота сборной Чехии поставил Оскар Бьерселиус.

U18 ЧМ-2019
25 апреля 2019, четверг. 20:30 МСК
Швеция U18
4 : 2
2:0, 1:1, 1:1
Чехия U18
1:0 – Хольц (Рэймонд) – 09:55 (5x4), 2:0 – Сёдерблом (Нюбек, Андерссон) – 10:19 (5x5), 3:0 – Греве (Бьерселиус, Хольмстрём) – 21:27 (5x4), 3:1 – Баринка (Кучержик, Теплы) – 33:33 (5x5), 3:2 – Мужик (Ланг) – 43:46 (5x5), 4:2 – Бьерселиус (Андерссон) – 59:10 (en)

Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года

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