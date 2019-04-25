Сборная Швеции победила Чехию в четвертьфинале ЮЧМ

Сборная Швеции в четвертьфинале юниорского чемпионата мира взяла верх над командой Чехии, встреча завершилась со счётом 4:2. В параллельном полуфинале между собой встретятся команды России и США.



Шведской команде удался первый период: благодаря заброшенным шайбам форвардов Александера Хольца и Эльмера Сёдерблома было получено комфортное преимущество в счёте. На 22-й минуте нападающий Альбин Грёве увеличил разницу на табло. Сборная Чехии начала отыгрываться и к 44-й минуте сократила разрыв до одного гола — точные броски удались Марцелу Баринке и Радеку Мужику. Точку во встрече броском в пустые ворота сборной Чехии поставил Оскар Бьерселиус.

Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года