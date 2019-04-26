Тарасенко — лучший кубковый снайпер Западной конференции НХЛ за пять лет

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забросил две шайбы в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Даллас Старз» (3:2).



В концовке второго периода россиянин отличился в формате «5 на 4», а в начале третьего игрового отрезка забил гол после великолепного сольного прохода.



Тарасенко является лучшим кубковым снайпером Западной конференции НХЛ с 2014 года. На счету российского игрока 26 голов. Второе место делят нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр и форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг, забившие за тот же отрезок по 23 шайбы. 22 шайбы на счету Джо Павелски из «Сан-Хосе», 21 — у Патрика Кейна, представляющего «Чикаго Блэкхоукс».



По итогам игрового дня Тарасенко признали второй звездой дня. Второй матч серии со «звёздами» состоится в Сент-Луисе 28 апреля, начало — в 3:00 мск.