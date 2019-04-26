Бобков: с эмоциональной точки зрения серия с Уфой была сложнее, чем с ЦСКА

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне. Омская команда дошла до финала, где проиграла в четырёх матчах ЦСКА.



«Если бы финал проходил в Омске, был бы определённо другой результат при поддержке омских болельщиков. Мы постоянно видели, как болельщики нас поддерживали, организовывали трансляции.



Наверное, эмоционально серия с Уфой была сложнее, чем с ЦСКА. Напряжённая борьба, мы не могли распечатать их вратаря. Но победили и было ощущение, что можно выиграть всё что можно. По судейству вопрос не ко мне. Я не смотрю видео, есть профессионалы, которые знают своё дело. Правила есть правила, люди, которые там сидят, тоже не с улицы пришли. Конечно, когда забиваешь гол, а его не засчитывают, это опускает ритм игры.



Не ожидал, что столько сыграю. Благодарен тренерам, что доверили мне место в воротах. В течение сезона были и взлёты, и падения. Считаю, что к плей-офф подошёл в хорошей форме, но в конце чуть-чуть не хватило», — передаёт слова Бобкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Истинный чемпион. «Авангард» был очень крут, но ЦСКА будто с другой планеты На этой планете много денег, но ещё больше – мастерства, терпения и выдержки.