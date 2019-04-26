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«Трактор» продлил контракт с защитником Артёмом Бородкиным

«Трактор» продлил контракт с защитником Артёмом Бородкиным
Хоккей / КХЛ

«Трактор» подписал новый контракт с защитником Артёмом Бородкиным, информирует официальный сайт челябинского клуба. Соглашение рассчитано на один год.

«Продлили контракт с Артёмом Бородкиным. Это наш воспитанник, прошедший весь путь в системе «Трактора» — от школы до главной команды. Надёжный игрок обороны в самом расцвете сил. От сезона к сезону его уровень хоккея должен только расти», — приводит слова директора «Трактора» Бориса Видгофа пресс-служба челябинского клуба.

В прошедшем сезоне 27-летний хоккеист принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На его счету один гол и три результативные передачи при показателе полезности «-3». В четырёх играх плей-офф Бородкин отдал одну голевую передачу.

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