«Трактор» продлил контракт с защитником Артёмом Бородкиным

«Трактор» подписал новый контракт с защитником Артёмом Бородкиным, информирует официальный сайт челябинского клуба. Соглашение рассчитано на один год.



«Продлили контракт с Артёмом Бородкиным. Это наш воспитанник, прошедший весь путь в системе «Трактора» — от школы до главной команды. Надёжный игрок обороны в самом расцвете сил. От сезона к сезону его уровень хоккея должен только расти», — приводит слова директора «Трактора» Бориса Видгофа пресс-служба челябинского клуба.



В прошедшем сезоне 27-летний хоккеист принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На его счету один гол и три результативные передачи при показателе полезности «-3». В четырёх играх плей-офф Бородкин отдал одну голевую передачу.

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