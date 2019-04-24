«Ак Барс» готовит обмен Ландера в «Локомотив». Таблица трансферов КХЛ

30 апреля закончатся контракты игроков и тренеров КХЛ, после чего можно будет официально совершать новые сделки. Пока же команды ведут переговоры тайно, а также заключают новые соглашения с теми, кого хотят сохранить в своих рядах.

Квартальнова ждут в «Ак Барсе», Знарка — в «Спартаке». Таблица переходов КХЛ Все слухи, новые контракты и ожидаемые сделки.

Что нового на сегодняшний момент известно о переходах и новых контрактах в клубах Западной конференции? СКА договорился о переходе в свои ряды центрального нападающего «Салавата Юлаева» Йоонаса Кемппайнена. В свою очередь в «Локомотив» переходит центр первого звена «Ак Барса» Антон Ландер, которого казанцы не захотели менять в «Салават Юлаев».

«Спартак» отказался сразу от шести игроков, в числе которых нападающий Артём Воронин, которого болельщики красно-белых прозвали Легенда №17. Продлены контракты с Черных, Цыплаковым и Фёдоровым. В ХК «Сочи», судя по сообщениям немецкой прессы, перебирается защитник «Кёльнер Хайе» Эллис. Швец-Роговой и Катичев остаются в «Витязе», Дарзиньш продолжит выступать за рижское «Динамо».

Калинин, Григорьев, Максвелл, Воронин, Лисин и Трунёв покинут «Спартак»

В московском «Динамо» официальные изменения в руководстве клуба. Вместо теперь уже бывшего генерального директора Шанцева будет работать Кровопусков.

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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Запад

Клубы Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА СКА н. Кадейкин, н. Кемппайнен (оба — «Салават Юлаев»), н. Локтионов («Локомотив»), в. Кочетков (ХК «Сочи»), н. Сошников («Сент-Луис», НХЛ) в. Шестёркин («Рейнджерс», НХЛ), н. Кручинин, з. Гавриков* («Коламбус», НХЛ), з. Зубарев, з. Херсли («Мальмё», Швеция), н. Гусев («Вегас», НХЛ), н. Дацюк, н. Ли, н. Прохоркин («Лос-Анджелес», НХЛ) в. Хелльберг «Локомотив» н. Ландер («Ак Барс») гл. т. Квартальнов («Ак Барс»), н. Козун («Металлург» Мг), н. Локтионов (СКА), н. Коршков («Торонто», НХЛ), в. Салак, н. Контиола («Таппара», Финляндия) з. Накладал, з. Кронвалль, з. Рафиков, з. Черепанов, н. Ильенко «Йокерит» з. Лехтонен («ХВ-71», Швеция), н. Мяки, н. Лахнавик, з. Луото, н. Оксанен («Сайпа», Финляндия), н. Хирвонен (ХИФК), в. Игнатьев («Киекко-Вантаа», Финляндия), з. Эронен (ХИФК) н. Йормакка, з. Рясанен («Торонто», НХЛ), з. Йенсен («Мальмё», Швеция) н. Йенсен, н. Ниеми «Динамо» М дир. Кровопусков, ген. мен. Сафронов гендир. Шанцев, гл. т. Крикунов, н. Кагарлицкий («Авангард») ХК «Сочи» з. Эллис («Кёльнер Хайе», Германия) в. Кочетков (СКА), в. Барулин («Нефтехимик»), н. О'Делл («Металлург» Мг) гл.т. Зубов, н. Коллинз, з. Александров, н. Шмелёв, з. Щитов, з. Мальцев, в. Шикин, н. Мосалёв, н. Лугин, н. Росен, н. Калетник, н. Точицкий «Спартак» гл. т. Знарок, т. Витолиньш («Давос») з. Калинин, з. Григорьев, н. Воронин, н. Максвелл, н. Трунёв, н. Лисин в. Гудачек, н. Фёдоров, н. Черных, н. Цыплаков, н. Злобин «Витязь» гл. т. Кравец, в. Ежов («Нефтехимик») гл. т. Белов н. Швец-Роговой, з. Катичев «Динамо» Р в. Билялов («Ак Барс») гл. т. Анкипанс, н. Дарзиньш «Северсталь» т. Гольц гл. т. Разин, т. Михалкевич, т. Карпин «Динамо» Мн гл. т. Захаров гл. т. Сидоренко н. Терещенко «Слован»

На Востоке «Автомобилист», помимо Коваржа и Голышева, заключил новые контракты с Литовченко, Бодровым и Секстоном. Форвард «Авангарда» Тальбо в своих соцсетях попрощался с Россией. «Салават Юлаев» продолжит сотрудничество с главным тренером Цулыгиным и защитником Арзамасцевым. Нападающие Йоонас Кемппайнен и Максим Рыбин покидают команду.

Кемппайнен переходит из «Салавата» в СКА. Как так получилось? В Уфе ему предложили увеличение зарплаты. Но финн всё равно выбрал Питер.

В «Трактор» официально назначен главным тренером Петерис Скудра. Важно, что удалось договориться о новом соглашении с вратарём Василием Демченко. «Сибирь» оставила в своих рядах защитника Наумова, а руководить командой будет тренер Николай Заварухин. Нападающие Порядин и Шиксатдаров продолжат трудиться в «Нефтехимике».

Случились новые подписания и на Дальнем Востоке. Форвард Глазачев договорился с «Адмиралом», а нападающие Величкин и Лазарев — с «Амуром».

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Восток