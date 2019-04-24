«Ак Барс» готовит обмен Ландера в «Локомотив». Таблица трансферов КХЛ

30 апреля закончатся контракты игроков и тренеров КХЛ, после чего можно будет официально совершать новые сделки. Пока же команды ведут переговоры тайно, а также заключают новые соглашения с теми, кого хотят сохранить в своих рядах.
Что нового на сегодняшний момент известно о переходах и новых контрактах в клубах Западной конференции? СКА договорился о переходе в свои ряды центрального нападающего «Салавата Юлаева» Йоонаса Кемппайнена. В свою очередь в «Локомотив» переходит центр первого звена «Ак Барса» Антон Ландер, которого казанцы не захотели менять в «Салават Юлаев».
«Спартак» отказался сразу от шести игроков, в числе которых нападающий Артём Воронин, которого болельщики красно-белых прозвали Легенда №17. Продлены контракты с Черных, Цыплаковым и Фёдоровым. В ХК «Сочи», судя по сообщениям немецкой прессы, перебирается защитник «Кёльнер Хайе» Эллис. Швец-Роговой и Катичев остаются в «Витязе», Дарзиньш продолжит выступать за рижское «Динамо».
В московском «Динамо» официальные изменения в руководстве клуба. Вместо теперь уже бывшего генерального директора Шанцева будет работать Кровопусков.
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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
Запад
|Клубы
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|ЦСКА
|СКА
|н. Кадейкин, н. Кемппайнен (оба — «Салават Юлаев»), н. Локтионов («Локомотив»), в. Кочетков (ХК «Сочи»), н. Сошников («Сент-Луис», НХЛ)
|в. Шестёркин («Рейнджерс», НХЛ), н. Кручинин, з. Гавриков* («Коламбус», НХЛ), з. Зубарев, з. Херсли («Мальмё», Швеция), н. Гусев («Вегас», НХЛ), н. Дацюк, н. Ли, н. Прохоркин («Лос-Анджелес», НХЛ)
|в. Хелльберг
|«Локомотив»
|н. Ландер («Ак Барс»)
|гл. т. Квартальнов («Ак Барс»), н. Козун («Металлург» Мг), н. Локтионов (СКА), н. Коршков («Торонто», НХЛ), в. Салак, н. Контиола («Таппара», Финляндия)
|з. Накладал, з. Кронвалль, з. Рафиков, з. Черепанов, н. Ильенко
|«Йокерит»
|з. Лехтонен («ХВ-71», Швеция), н. Мяки, н. Лахнавик, з. Луото, н. Оксанен («Сайпа», Финляндия), н. Хирвонен (ХИФК), в. Игнатьев («Киекко-Вантаа», Финляндия), з. Эронен (ХИФК)
|н. Йормакка, з. Рясанен («Торонто», НХЛ), з. Йенсен («Мальмё», Швеция)
|н. Йенсен, н. Ниеми
|«Динамо» М
|дир. Кровопусков, ген. мен. Сафронов
|гендир. Шанцев, гл. т. Крикунов, н. Кагарлицкий («Авангард»)
|ХК «Сочи»
|з. Эллис («Кёльнер Хайе», Германия)
|в. Кочетков (СКА), в. Барулин («Нефтехимик»), н. О'Делл («Металлург» Мг)
|гл.т. Зубов, н. Коллинз, з. Александров, н. Шмелёв, з. Щитов, з. Мальцев, в. Шикин, н. Мосалёв, н. Лугин, н. Росен, н. Калетник, н. Точицкий
|«Спартак»
|гл. т. Знарок, т. Витолиньш («Давос»)
|з. Калинин, з. Григорьев, н. Воронин, н. Максвелл, н. Трунёв, н. Лисин
|в. Гудачек, н. Фёдоров, н. Черных, н. Цыплаков, н. Злобин
|«Витязь»
|гл. т. Кравец, в. Ежов («Нефтехимик»)
|гл. т. Белов
|н. Швец-Роговой, з. Катичев
|«Динамо» Р
|в. Билялов («Ак Барс»)
|гл. т. Анкипанс, н. Дарзиньш
|«Северсталь»
|т. Гольц
|гл. т. Разин, т. Михалкевич, т. Карпин
|«Динамо» Мн
|гл. т. Захаров
|гл. т. Сидоренко
|н. Терещенко
|«Слован»
На Востоке «Автомобилист», помимо Коваржа и Голышева, заключил новые контракты с Литовченко, Бодровым и Секстоном. Форвард «Авангарда» Тальбо в своих соцсетях попрощался с Россией. «Салават Юлаев» продолжит сотрудничество с главным тренером Цулыгиным и защитником Арзамасцевым. Нападающие Йоонас Кемппайнен и Максим Рыбин покидают команду.
В «Трактор» официально назначен главным тренером Петерис Скудра. Важно, что удалось договориться о новом соглашении с вратарём Василием Демченко. «Сибирь» оставила в своих рядах защитника Наумова, а руководить командой будет тренер Николай Заварухин. Нападающие Порядин и Шиксатдаров продолжат трудиться в «Нефтехимике».
Случились новые подписания и на Дальнем Востоке. Форвард Глазачев договорился с «Адмиралом», а нападающие Величкин и Лазарев — с «Амуром».
Если у вас не отображается таблица, её можно посмотреть здесь.
Восток
|Клубы
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Автомобилист»
|н. Коварж («Шкода Пльзень», Чехия)
|т. Заварухин («Сибирь»), н. Паре, н. Да Коста
|в. Коварж, н. Голышев, н. Литовченко, з. Бодров, н. Секстон
|«Барыс»
|н. Фрэттин, н Кормье (оба — «Ак Барс»)
|«Металлург» Мг
|н. Козун («Локомотив»), н. О'Делл (ХК «Сочи»), н. Галузин, н. Паршин (оба — «Торпедо»), з. Яковлев («Нью-Джерси», НХЛ)
|в. Загидулин («Калгари», НХЛ), н. Булирж, н. Пакаринен, н. Шор, н. Эллисон, н. Платонов (завершил карьеру)
|з. Матушкин, в. Кошечкин
|«Авангард»
|н. Щербак («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Коварж («Шкода Пльзень», Чехия), н. Кагарлицкий («Динамо» М)
|н. Тальбо
|«Ак Барс»
|гл. т. Квартальнов («Локомотив»), н. Фрэттин, н. Кормье (оба — «Барыс»), в. Билялов («Динамо» Р), з. Валиев («Калгари», НХЛ)
|гл. т. Билялетдинов, н. Свитов, н. Ландер («Локомотив»), н. Секач (НХЛ), н. Ткачёв (НХЛ), з. Марков, з. Батыршин, в. Шарыченков, н. Потапов, з. Педан, н. Попов
|н. Галиев, н. Зарипов, н. Лукоянов
|«Салават Юлаев»
|н. Бурдасов, н. Ткачёв (оба — НХЛ), н. Кадейкин, н. Кемппайнен (оба — СКА), з. Семёнов, н. Рыбин
|гл. т. Цулыгин, н. Хартикайнен, н. Кугрышев, з. Арзамасцев
|«Торпедо»
|н. Галузин, н. Паршин (оба — «Металлург» Мг)
|н. Ураков
|«Трактор»
|пр. Текслер, дир. Видгоф, гл. т. Скудра, з. Войнов
|пр. Дубровский, дир. Сеничев, ген. мен. Губарев, н. Кравцов («Рейнджерс», НХЛ)
|в. Демченко, н. Пеньковский, н. Томас, з. Бэйлен, н. Щехура
|«Сибирь»
|гл. т. Заварухин («Автомобилист»)
|гл. т. Андриевский
|н. Комаров, н. Саюстов, н. Пельтола, з. Наумов
|«Нефтехимик»
|в. Барулин (ХК «Сочи»)
|з. Сергеев, н. Аркалов, н. Здунов, в. Ежов («Витязь»)
|гл. т. Буцаев, н. Порядин, н. Шиксатдаров
|«Куньлунь Ред Стар»
|з. Витасек («Амур»)
|гл. т. Фрейзер
|«Адмирал»
|гл. т. Светлов, н. Глазачев, з. Угольников, з. Дьяков, з. Козловский, н. Коннов, н. Ал. Стрельцов, н. Вас. Стрельцов, н. Мерескин
|«Амур»
|з. Витасек («Куньлунь Ред Стар»), н. Г. Зогорна («Пеликанс», Финляндия)
|з. Йордан, в. Лангхаммер, н. Т. Зогорна, н. Голубев, н. Величкин, н. Лазарев