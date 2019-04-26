Тимченко: КХЛ остаётся лучшим хоккейным проектом на евроазиатском пространстве

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко подвёл итоги завершившегося сезона.



«11-й чемпионат КХЛ подарил нам немало сенсаций, открыл новых звёзд, дал возможность насладиться игрой больших мастеров, стать участниками ярких событий. Войдёт в историю матч на открытом воздухе в Санкт-Петербурге, на котором был установлен рекорд посещаемости КХЛ. Этот формат понравился и болельщикам, и клубам. Уверен, что и в следующем сезоне мы увидим такие большие хоккейные праздники. Запомнится яркий Матч звёзд КХЛ в Казани, вынесенные матчи команд КХЛ в Европе.



Немало интереснейших противостояний, ярких матчей и по-настоящему сенсационных результатов мы увидели в плей-офф. Запредельный накал борьбы в финалах конференций, где для определения сильнейших потребовалось провести 13 матчей. Уверен, болельщики ещё долго будут пересматривать сейвы Шестёркина, Сорокина, Метсолы, голы Гусева, Григоренко, Кемппайнена… У нас новый чемпион — ЦСКА, «армейский» клуб долго шёл к этому успеху и заслужил его по праву.



КХЛ продолжает динамично развиваться, оставаясь лучшим хоккейным проектом на евроазиатском пространстве. Мы с уверенностью смотрим вперёд и ставим перед собой амбициозные задачи. Ждём всех вас в новом сезоне на трибунах и среди зрителей хоккейных трансляций КХЛ!» — цитирует Тимченко официальный сайт лиги.

Чернышенко – не злодей, а громоотвод. КХЛ тормозят другие люди Президент лиги стал заложником совета директоров.