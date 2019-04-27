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Игроки «Калгари» Годро, Хэнифин и Райан сыграют за сборную США на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Игроки «Калгари» Годро, Хэнифин и Райан сыграют за сборную США на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» Джонни Годро, Ноа Хэнифин и Дерек Райан сыграют за сборную США на чемпионате мира 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Уэс Гилбертсон в своём «твиттере». Напомним, «Калгари» неожиданно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Колорадо Эвеланш» в пяти матчах (1-4).

Таким образом, сборная США на чемпионате мира в Словакии собирает один из самых сильных своих составов за последние несколько лет.

Сборная США на ЧМ-2019 попала в одну группу с Финляндией, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Календарь матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года

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