Игроки «Калгари» Годро, Хэнифин и Райан сыграют за сборную США на ЧМ-2019

Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» Джонни Годро, Ноа Хэнифин и Дерек Райан сыграют за сборную США на чемпионате мира 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Уэс Гилбертсон в своём «твиттере». Напомним, «Калгари» неожиданно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Колорадо Эвеланш» в пяти матчах (1-4).



Таким образом, сборная США на чемпионате мира в Словакии собирает один из самых сильных своих составов за последние несколько лет.



Сборная США на ЧМ-2019 попала в одну группу с Финляндией, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Календарь матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года

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