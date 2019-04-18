С Кейном и Айкелом. США везут на ЧМ свой сильнейший состав в XXI веке

Сборная США объявила предварительный состав на чемпионат мира по хоккею – 2019. И это не просто состав, это бомба. Американцев явно уже не устраивает скромный выход в четвертьфинал и эпизодические бронзовые медали, им нужно больше. Битва золото, как минимум. С таким составом можно и чемпионом стать.

У США есть Кейн, а у России – Малкин! Звёзды НХЛ, которые точно будут на ЧМ Швеции тоже есть кем похвастать, а за Германию и Швейцарию сыграют лучшие хоккеисты этих стран.

Вратари: Кори Шнайдер («Нью-Джерси»), Татчер Демко («Ванкувер»), Кэйден Примо (Северовосточный университет).

Защитники: Куинн Хьюз («Ванкувер»), Алек Мартинез («Лос-Анджелес»), Брэди Шей («Рейнджерс»), Райан Сутер («Миннесота»).

Нападающие: Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн (оба – «Чикаго»), Люк Гленденинг, Дилан Ларкин (оба — «Детройт»), Клейтон Келлер («Аризона»), Крис Крайдер «Рейнджерс»), Джеймс Ван Римсдайк («Филадельфия»), Фрэнк Ватрано («Флорида»), Колин Уайт («Оттава»).

От концентрации крутых игроков можно закачаться. Тут левых, как в былые годы, точно нет (не считать же таким молодого вратаря Примо, который не сыграет ни минуты?). Нет, мы конечно подозревали, что американцы начали потихоньку начинают серьёзно относиться к мировому первенству. Они уже несколько лет собирали вполне приличные команды, но всё равно не могли избавиться от привычки брать в состав студентов и игроков АХЛ, а в ворота ставить непонятно кого. Сейчас всё иначе.

11 (!) из 17 игроков были выбраны в первых раундах драфта НХЛ. Только вдумайтесь в эти цифры. Здесь есть два первых номера (Кейн и Айкел), один второй (Ван Римсдайк), ещё трое – в топ-10 (Келлер, Сутер, Хьюз). Не считая Примо, все являются настоящим и будущим своих команд НХЛ.

Девять заявленных нападающих в этом году сообща набрали 543 (235+308) очков в регулярном чемпионате НХЛ. Кейн – прошлогодний MVP и лучший бомбардир ЧМ. Четыре защитника забили 19 голов и сделали 74 передачи. Кейн впервые в карьере набрал 105 очков. Ларкин, Дебринкэт и Айкел установили личные рекорды результативности.

В Братиславу приедет даже Райан Сутер, которого вообще никто не ждал. Этому защитнику уже 34 года, за последние 10 лет в сборную он ездил исключительно на Олимпиады и Кубки мира. Статус чемпионата мира в его глазах резко вырос. А может, вдобавок просто стало скучно второй раз подряд заканчивать сезон в апреле.

Вратарская бригада – это будущий первый номер «Ванкувера», финалист приза Хоби Бейкера-2016 Татчер Демко и опытнейший Кори Шнайдер (прежде чем смотреть его статистику, вспомните, как играл «Нью-Джерси» в этом сезоне).

Кто из игроков НХЛ приедет на ЧМ? Cписки всех сборных Чемпионат мира в Братиславе обещает получиться одним из самых звёздных по составам участников.

Миссия – вернуть золото

Выросло уже несколько поколений болельщиков, которые не видели победы сборной США на чемпионате мира (в олимпийский сезон чемпионом мира становились олимпийские чемпионы). Скво Вэлли для американцев ещё несколько десятков лет назад значил не меньше, чем Лэйк Плесид, о нём тоже снимались фильмы и рассказывали детям.

За следующие 59 лет американцы трижды становились бронзовыми призёрами, и больше ничего. Да им и не надо было. Теперь надо, и спасибо за это канадцам – именно они несколько лет назад подали пример США. Потихоньку американской федерации удавалось уговорить то одну звезду, то другую, и постепенно мнение о чемпионате мира стало меняться. Свой отпечаток оставил и отказ НХЛ от Олимпиады. Когда ещё можно сыграть за свою страну на международной арене?

Чемпионат мира – больше не сабантуйчик местного масштаба для европейских сборных, куда североамериканцы отряжают кого ни попадя. Сейчас они едут за золотом, как и шведы, и канадцы, и россияне… Чемпионат мира стал мощным турниром с сильнейшими из свободных игроков. И это очень круто. А вы уже начали считать дни до 10 мая?