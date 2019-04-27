Савицкис: неправильно называть КХЛ исключительно спортивной организацией

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис подвёл итоги завершившегося сезона в КХЛ.



«Считаю, что сезон выдался очень удачным, КХЛ развивается. Называть её исключительно спортивной организацией было бы неправильно. Лига работает для дружбы между странами, хоккеистами и болельщиками. И я считаю, что отлично справляется со своей задачей. В наше сложное время в плане геополитики, КХЛ — очень нужный проект. Рижское «Динамо» очень радо быть частью этой большой и дружной семьи», — цитирует Савицкиса официальный сайт лиги.



По итогам регулярного чемпионата рижский клуб занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не сумел попасть в плей-офф. Латвийская команда отстала от «Витязя», занявшего восьмое место, на одно очко.

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