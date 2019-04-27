Р. Ротенберг — о победе России над США на ЮЧМ: самая важная игра — следующая!

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу юниорской сборной России в полуфинале ЮЧМ с США (3:2 Б).



«Матч получился очень тяжелым, соперник действительно был силен. Но ребята сыграли в командный хоккей, выполняли задание. За время выступления в команде сложился отличный коллектив, она стала единым целым. Это принесло результат. Завтра ребят ждет главный матч на турнире. Самая важная игра — это следующая игра!» — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Российская команда вышла в финал чемпионата мира впервые с 2009 года. Последний раз золотые медали сборная России получила в 2007 году. В финале турнира подопечные Владимира Филатова встретятся с победителем матча Швеция — Канада. Решающий матч состоится завтра, 28 апреля, начало — в 20:30 мск.