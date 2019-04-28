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Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии
Хоккей / НХЛ

Во втором матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» дома уступил «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3 ОТ (1:0; 1:2; 0:0, 0:1).

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин. Россиянин провёл на льду 32 минуты 10 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот, совершил два силовых приёма и набрал 3 (2+1) очка. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31. Победную шайбу в овертайме забросил Мэтт Дюшейн. Голами в составе «Бостона» отметились Мэтт Грызлик и Давид Пастрняк.

Видео гола Дюшейна можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Коламбус» сравнял счёт в серии — 1-1. Следующий матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена 1 мая, начало – в 2:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
28 апреля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2 : 3
1:0, 1:2, 0:0, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Грызлик (Макэвой, Крейчи) – 07:50 (5x4), 1:1 – Панарин (Джонс, Аткинсон) – 21:03 (5x4), 2:1 – Пастрняк (Койл, Юханссон) – 22:01 (5x5), 2:2 – Панарин (Джонс) – 28:01 (5x5), 2:3 – Дюшейн (Панарин, Аткинсон) – 83:42 (5x4)
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