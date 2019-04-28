Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии

Во втором матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» дома уступил «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3 ОТ (1:0; 1:2; 0:0, 0:1).

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин. Россиянин провёл на льду 32 минуты 10 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот, совершил два силовых приёма и набрал 3 (2+1) очка. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31. Победную шайбу в овертайме забросил Мэтт Дюшейн. Голами в составе «Бостона» отметились Мэтт Грызлик и Давид Пастрняк.

Видео гола Дюшейна можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Коламбус» сравнял счёт в серии — 1-1. Следующий матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена 1 мая, начало – в 2:00 мск.