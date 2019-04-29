Пять игроков покинули расположение сборной России по хоккею

Хоккейная сборная России сообщила об изменениях в своём составе в преддверии старта заключительного этапа Евротура.
«Штаб сборной благодарит защитников Артёма Сергеева, Егора Яковлева, нападающих Павла Красковского, Анатолия Голышева, Владимира Ткачёва, желает игрокам национальной сборной хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на них в дальнейшем.
30 апреля к команде присоединятся защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов», — указано на официальном сайте ФХР.
С 1 по 5 мая сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх.
Время начала матчей московское.
Среда, 1 мая
16:00. Швеция – Россия (вынесенный матч, Стокгольм)
Суббота, 4 мая
15:00. Россия – Финляндия (Брно)
Воскресенье, 5 мая
19:00. Чехия – Россия (Брно).
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