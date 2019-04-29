Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Пять игроков покинули расположение сборной России по хоккею

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Пять игроков покинули расположение сборной России по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Хоккейная сборная России сообщила об изменениях в своём составе в преддверии старта заключительного этапа Евротура.

«Штаб сборной благодарит защитников Артёма Сергеева, Егора Яковлева, нападающих Павла Красковского, Анатолия Голышева, Владимира Ткачёва, желает игрокам национальной сборной хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на них в дальнейшем.

30 апреля к команде присоединятся защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов», — указано на официальном сайте ФХР.

С 1 по 5 мая сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх.

Время начала матчей московское.

Среда, 1 мая
16:00. Швеция – Россия (вынесенный матч, Стокгольм)

Суббота, 4 мая
15:00. Россия – Финляндия (Брно)

Воскресенье, 5 мая
19:00. Чехия – Россия (Брно).

Главные соперники России на ЧМ везут звёздные составы. Нашим будет непросто
Канада, США и Швеция наряду с Россией будут претендовать на титул.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент