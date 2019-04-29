Пять игроков покинули расположение сборной России по хоккею

Хоккейная сборная России сообщила об изменениях в своём составе в преддверии старта заключительного этапа Евротура.



«Штаб сборной благодарит защитников Артёма Сергеева, Егора Яковлева, нападающих Павла Красковского, Анатолия Голышева, Владимира Ткачёва, желает игрокам национальной сборной хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на них в дальнейшем.



30 апреля к команде присоединятся защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов», — указано на официальном сайте ФХР.



С 1 по 5 мая сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх.



Время начала матчей московское.



Среда, 1 мая

16:00. Швеция – Россия (вынесенный матч, Стокгольм)



Суббота, 4 мая

15:00. Россия – Финляндия (Брно)



Воскресенье, 5 мая

19:00. Чехия – Россия (Брно).

Главные соперники России на ЧМ везут звёздные составы. Нашим будет непросто Канада, США и Швеция наряду с Россией будут претендовать на титул.