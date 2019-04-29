Вилле Покка и Брэндон Бови подписали новые контракты с «Авангардом»

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт сроком на один год с финским защитником Вилле Поккой, информирует официальный сайт команды.
24-летний защитник в регулярном чемпионате принял участие в 61 игре, сумев записать на свой счёт 17 (7+10) баллов при показателе полезности "+13" и шести минутах штрафного времени. Среднее игровое время защитника составляло около 19 минут за встречу. В 19 матчах Кубка Гагарина Покка отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
Также был продлён контракт сроком на два года с тренером по физической подготовке Брэндоном Бови.
Напомним, «Авангард» в нынешнем сезоне добрался до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА в четырёх матчах (0-4).
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