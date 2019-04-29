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Скабелка: у cборной Казахстана притупилось чувство опасности

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Скабелка: у cборной Казахстана притупилось чувство опасности
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка прокомментировал трудный старт на чемпионате мира 2019 года в первом дивизионе. Казахстан обыграл сборную Словении (3:2), едва не упустив преимущество в три шайбы.

«Мы играли с сильной командой. Там есть свои лидеры. Конечно, мы серьезно готовились. Было волнение из-за того, что первая игра. Мы играли хорошо. Концовка второго периода дала сопернику глоток воздуха. Первые два периода мы хорошо играли в атаке и достаточно надёжно в обороне. В третьем не хватило остроты в атаке, но мы выполнили задачу, которую ставили на матч.

Конец второго периода? Не скажу, что это была потеря концентрации. Мы хорошо играли и второй период. Чувство опасности притупилось. Наши нападающие пошли вперёд, за это соперники нас наказали. Не знаю, как верно ответить на ваш вопрос, команда играла сконцентрированно всю игру.

Мы второй период играли лучше, чем первый. У нас моментов было больше, чем в первом. «Пять на пять», у нас было моментов больше. Здесь важен не счёт, а то, как команда играет, реагирует на пропущенные шайбы. Мы вышли на третий период и добыли победу. Домашняя игра, первый матч, конечно, было волнение. Это хоккей, мы выстояли. Важная победа в игре с сильным соперником", — цитирует Скабелку Sports.kz.

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