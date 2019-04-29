Сборная Казахстана победила Словению на ЧМ-2019, у Копитара — передача

Сборная Казахстана одержала победу в своём стартовом матче чемпионата мира 2019 года, встреча с командой Словении завершилась со счётом 3:2. Напомним, Казахстан выступает во втором по силе дивизионе мирового хоккея.
Главная звезда турнира форвард сборной Словении Анже Копитар отметился результативной передачей. Словенской команде едва не удалось отыграться со счёта 0:3.
Словения — Казахстан 2:3 (0:3, 2:0, 0:0)
0:1 — Михайлис (Диц, Сен-Пьер, 03.54) ГБ
0:2 — Некряч (09.45)
0:3 — Михайлис (Бойд, Диц, 15.09) ГБ
1:3 — Куралт (Ограеншек, 47.03)
2:3 — Родман (Копитар, Подлипник, 48.24) ГБ
Команда Андрея Скабелки играла в следующем составе:
Карлссон (Кудрявцев);
Метальников — Маклюков, Михайлис — Сен-Пьер — Боченски;
Диц — Орехов, Шевченко — Бойд — Некряч;
Клещенко — Шалапов, Петухов — Шестаков — Рымарёв;
Семёнов — Асетов, Жайлауов — Сагадеев — Акользин.