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Сборная Казахстана победила Словению на ЧМ-2019, у Копитара — передача

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Казахстана победила Словению на ЧМ-2019, у Копитара — передача
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Казахстана одержала победу в своём стартовом матче чемпионата мира 2019 года, встреча с командой Словении завершилась со счётом 3:2. Напомним, Казахстан выступает во втором по силе дивизионе мирового хоккея.

Главная звезда турнира форвард сборной Словении Анже Копитар отметился результативной передачей. Словенской команде едва не удалось отыграться со счёта 0:3.

Словения — Казахстан 2:3 (0:3, 2:0, 0:0)

0:1 — Михайлис (Диц, Сен-Пьер, 03.54) ГБ
0:2 — Некряч (09.45)
0:3 — Михайлис (Бойд, Диц, 15.09) ГБ
1:3 — Куралт (Ограеншек, 47.03)
2:3 — Родман (Копитар, Подлипник, 48.24) ГБ

Команда Андрея Скабелки играла в следующем составе:

Карлссон (Кудрявцев);
Метальников — Маклюков, Михайлис — Сен-Пьер — Боченски;
Диц — Орехов, Шевченко — Бойд — Некряч;
Клещенко — Шалапов, Петухов — Шестаков — Рымарёв;
Семёнов — Асетов, Жайлауов — Сагадеев — Акользин.

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