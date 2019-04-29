Сборная Казахстана победила Словению на ЧМ-2019, у Копитара — передача

Сборная Казахстана одержала победу в своём стартовом матче чемпионата мира 2019 года, встреча с командой Словении завершилась со счётом 3:2. Напомним, Казахстан выступает во втором по силе дивизионе мирового хоккея.

Главная звезда турнира форвард сборной Словении Анже Копитар отметился результативной передачей. Словенской команде едва не удалось отыграться со счёта 0:3.

Словения — Казахстан 2:3 (0:3, 2:0, 0:0)

0:1 — Михайлис (Диц, Сен-Пьер, 03.54) ГБ

0:2 — Некряч (09.45)

0:3 — Михайлис (Бойд, Диц, 15.09) ГБ

1:3 — Куралт (Ограеншек, 47.03)

2:3 — Родман (Копитар, Подлипник, 48.24) ГБ

Команда Андрея Скабелки играла в следующем составе:

Карлссон (Кудрявцев);

Метальников — Маклюков, Михайлис — Сен-Пьер — Боченски;

Диц — Орехов, Шевченко — Бойд — Некряч;

Клещенко — Шалапов, Петухов — Шестаков — Рымарёв;

Семёнов — Асетов, Жайлауов — Сагадеев — Акользин.