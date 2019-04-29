Кравцов — болельщикам «Трактора»: спасибо всем, это было незабываемо

Нападающий Виталий Кравцов опубликовал обращение к болельщикам, указывающее на уход из «Трактора». Ранее сообщалось, что хоккеист договорился о контракте с «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Челяба! Хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на этом нелёгком пути. Спасибо всем болельщикам, всем партнёрам, с кем играл в одной команде. Всем, кто меня учил, подсказывал и ругал.



Именно в этом городе я вырос в того, кем являюсь на данный момент. Буду помнить все победы и поражения, сумасшедшую поддержку на трибунах. Я познакомился со многими людьми в этом городе благодаря хоккею. Спасибо всем, это было незабываемо!» – написал Кравцов в своём «инстаграме».

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Виталия Кравцова.

Источник: Шестёркин и Кравцов договорились о контрактах с «Нью-Йорк Рейнджерс»